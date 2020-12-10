Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

10.12.2020 11:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki programı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu.

İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de anıt şeref defterine yazdığı mesajda şunları kaydetti:

"44 günlük vatan savaşında Azerbaycan halkı kardeş Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve manevi desteğinin bir kez daha şahidi oldu. Muzaffer ordumuz tarihi zafer kazandı ve Ermenistan tarafından 30 yıldan fazladır devam eden işgale son verildi. Şehitlerimizin kanı ve canı pahasına elde edilen bu zafer Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde uyuyan kardeş Türk şehitlerinin ruhunu şad etti. Azerbaycan halkı Türk şehitlerinin kahramanlıklarını, tarihi hizmetlerini takdir ediyor ve onların anısını her zaman yaşatıyor. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:43:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei