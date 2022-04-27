Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz (1)

27.04.2022 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz" dedi.

Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushaf'ını Takdim ve Tanıtım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici tablodur. Müslümanlar olarak bu kötü gelişmelere karşı en büyük gücümüz, en büyük imkanımız hiç şüphesiz inancımızdır, imanımızdır. Onunla birlikte birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bunun yanında medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek ekonomimizi geliştirerek siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yaparken asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını, sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. En az diğer hususlar kadar bu alanlara da ihtimam göstereceğiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz (1) - Son Dakika


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