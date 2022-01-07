Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağında Maylo ile oynadı - Son Dakika

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğraması, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere de bu yönde çağrılar yapmıştı.

MAYLO İLE TOP OYNADI

Erdoğan bu çağrısı sonrası, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.