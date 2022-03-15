Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz."
Kaynak: AA
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