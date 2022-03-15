Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

15.03.2022 21:02

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. - Son Dakika


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