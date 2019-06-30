Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret ettiKYOTO - G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu
'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti
KYOTO - G20 zirvesi nedeniyle Japonya
'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.
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