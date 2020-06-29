Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:55 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma... - Son Dakika

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