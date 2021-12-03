Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız."
Kaynak: AA
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