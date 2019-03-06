Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp) Belediyelerinize Gönderilen Paraları Kandil'e Gönderen Sizsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü