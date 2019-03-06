Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp) Belediyelerinize Gönderilen Paraları Kandil'e Gönderen Sizsiniz.
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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