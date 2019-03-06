Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp) Belediyelerinize Gönderilen Paraları Kandil'e Gönderen Sizsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp) Belediyelerinize Gönderilen Paraları Kandil'e Gönderen Sizsiniz.

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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