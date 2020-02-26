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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada." - ANKARA
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