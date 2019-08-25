Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü. Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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