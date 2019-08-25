Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hacire Akar, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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