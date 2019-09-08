Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız."
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