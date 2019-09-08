Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız."

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!
Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:47:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem) O anaların yanındayız, devlet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]