Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp Eş Genel Başkanı Temelli'nin Sözleri) Kürdistan'dan Bahseden Bu Adama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hdp Eş Genel Başkanı Temelli'nin Sözleri) Kürdistan'dan Bahseden Bu Adama...

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri) Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri) Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar 'niye böyle oluyor?' Niye böyle olmayacak. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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