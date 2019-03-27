Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, Nerede Aday Göstermediyse Bilesiniz Ki Oranın Suflörlerinden Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, Nerede Aday Göstermediyse Bilesiniz Ki Oranın Suflörlerinden Bir...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, nerede aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflörlerinden bir tanesi onlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " HDP, nerede aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflörlerinden bir tanesi onlar. Neresi, Kandil. O, sufle ediyor ve aşağıda da dizayn ona göre yapılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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