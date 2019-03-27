Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp, Nerede Aday Göstermediyse Bilesiniz Ki Oranın Suflörlerinden Bir...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, nerede aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflörlerinden bir tanesi onlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " HDP
, nerede aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflörlerinden bir tanesi onlar. Neresi, Kandil. O, sufle ediyor ve aşağıda da dizayn ona göre yapılıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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