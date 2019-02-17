Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. İstiklal...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " HDP
'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti
sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun? Bunlar, kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:12 Kaynak: AA
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