Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...

21 dakika önce

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.

- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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