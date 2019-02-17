Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hdp'nin Kongrelerinde Bizim İstiklal Marşımız Bile Okunmaz. Bay Kemal Sen...
21 dakika önce
- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:47 Kaynak: AA
Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti
Türkiye Güzeline Aldığı Tektaşla Alay Konusu Olan Eser Yenenler, Eleştirileri Tiye Aldı
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok