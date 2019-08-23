Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedef, kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedef, kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir"

29 dakika önce

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti kongre süreci) Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:41 Kaynak: AA
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