Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi. - İSTANBUL
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