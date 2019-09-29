Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
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