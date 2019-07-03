Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:14 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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