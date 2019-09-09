Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır."
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