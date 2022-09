Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 81 ilde 500 bin sosyal konut (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaparak, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-2028'i kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ile 50 bin iş yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptı. Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, 10 binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık" diye konuştu.

'BİZİM MUHARRİK KUVVETİMİZ MİLLETTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin sadece bina yapan kurum olmanın ötesine geçip, Türkiye 'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini belirterek şunları söyledi: "2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Elbette tüm bu büyük dönüşümün sahibi de muhatabı da yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık. Hep söylediğimiz gibi bizim muharrik kuvvetimiz millettir. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde 100 binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz."'AMACIMIZ İLK ETAP KONUTLARI 2 YILDA TESLİM ETMEK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların yarın itibarıyla başlayıp ekim ayı sonuna kadar süreceğini, projelerin ilk temelini de yılbaşında atacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla yani zemin artı 3, zemin artı 4, bilemediniz zemin artı 5; depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecektir. Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanya ile girmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.'5 YILLIK SÜREÇTE 500 BİN SOSYAL KONUT, 250 BİN KONUT AMAÇLI ARSA'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyanın ayrıntılarını da paylaşarak, şunları kaydetti: "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimize 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. Yani vatandaş der ki 'Bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım'. Peki, onun için de 250 bin konut yapımına müsait alt yapısı halledilmiş arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayısını da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de 'ilk evim' 'ilk iş yerim' olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermekte fayda görüyorum. Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı, iş yerleri ile birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul 'un 4'te 1'ine, Ankara 'nın yarısına, Kocaeli 'nin tamamına eşitken; Bilecek, Bitlis Gümüşhane ve Hakkari 'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik harekete yol açacak bir projeyi bugün siz değerli vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz." 'YÜZDE 20'Sİ GENÇLERE, YÜZDE 20'Sİ EMEKLİLERE'Erdoğan, devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanıma sunmayı planladıklarını belirtip, şunları söyledi: "Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir 'de, 10 binini Gaziantep 'te, 8 bin 650'sini Bursa 'da, 7 bin 500'ünü Konya 'da, 4 bin 500'ünü Kayseri 'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yine yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Projemizde konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik." '2+1 KONUTLAR 608 BİN, 3+1 KONUTLAR 850 BİN LİRA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların fiyatını da maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanması ile başlayacaktır. Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarla yürüttüğü bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de açık söylüyorum; fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz, imkanı kısıtlı aileleri uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır" diye konuştu.