Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 81 ilde 500 bin sosyal konut (2)

'İLK DEFA EV YAPMAYA HAZIR ARSA ALTERNATİFİ SUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya ile ilk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunduklarını dile getirerek, "Böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar 2 gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. 2'nci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde yapılabilecektir" dedi.

'10 BİN YENİ İŞ YERİNİ SANAYİCİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ'Erdoğan, yapılacak iş yerleri ile ilgili ayrıntıları da paylaşarak, "Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşa edeceğimiz iş yerlerinin ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine hatırı sayılır bir katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Onlarca farklı sektöre yayılan, tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan, küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 603 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize sunacağız. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 81 ilimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.'MİLLETLE DEVLETİ BÜTÜNLEŞTİRDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hiçbir ülkenin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği proje ile milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını kaydederek, "Konut üretimindeki hızımızdan, iş kalitemizden yararlanmak isteyen Avrupa'daki Asya 'daki Afrika 'daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz; bu tablo bir güç meselesi olmanın ötesinde her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme anlayışının bir sonucudur. Devlet milletine hizmet için çalıştıkça millette devletine daha sıkı sarılmakta, daha çok itimat etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri ile milletle devleti geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdik, güçlendirdik. Konut projelerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz" dedi. 'YURTLARIMIZI DOLDURACAK MÜRACAAT HENÜZ YOK'Erdoğan, laf üretmek yerine her zaman iş ürettiklerini belirterek, "Bizi asıl şaşırtan muhalefet cenahının gençlerimizin ev sahibi olmasına karşı çıkmalarıdır. Hiçbir konuda gençlerimize güvenmeyenler bu hususta da aynı yaklaşımı göstermektedir. Ey muhalefet; biz göreve geldiğimizde sizin gençlerimize verdiğiniz burs neydi? 45 liracıktı. Şimdi burslar 650 liraya, 850 liraya çıktı. Asgari ücrete çıktı; lisansüstü eğitim ve öğretim görenlerin ki. Biz böyle yaklaşıyoruz gençlerimize ve biz gençlerimizi hamdolsun sokaklarda bırakmadık. Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var ve yurtlarımız henüz dolmuş değil. Yurtlarımızı dolduracak müracaat henüz yok ama biz buna rağmen yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine inşallah yurtlarımızı çıkaracağız. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık, hep destek verdik. Konut projemizde de onlara güvenimizi ve desteğimizi kendilerine yüzde 20'lik bir kontenjan ayırarak gösterdik. Geçmişte nasıl yüz binlerce gencimizin ev sahibi olmasını sağlamışsak bugün de aynısını yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca projenin çeyizciler için de hayırlı olmasını dileyerek, "Çünkü her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa vesile olmasını diliyorum" dedi.