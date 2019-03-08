Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Bu Yıl 50 Milyon Turisti Geride Bırakmak, 2023'te de 70 Milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Bu Yıl 50 Milyon Turisti Geride Bırakmak, 2023'te de 70 Milyon...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50 Kaynak: AA

turist, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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