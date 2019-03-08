Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Bu Yıl 50 Milyon Turisti Geride Bırakmak, 2023'te de 70 Milyon...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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