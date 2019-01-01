Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek, Çocuklarımızın Gönüllerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek, Çocuklarımızın Gönüllerini...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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