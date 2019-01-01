Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek, Çocuklarımızın Gönüllerini...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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