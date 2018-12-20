Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Ekonomik İlişkilerimizi Siyasi İlişkilerimizle Aynı Seviyeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Ekonomik İlişkilerimizi Siyasi İlişkilerimizle Aynı Seviyeye...

12 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:11 Kaynak: AA

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