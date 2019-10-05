Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır."
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır."
Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı