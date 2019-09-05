Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik...

1 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar
Putin'den G7'ye Türkiye önerisi: Oluşumun içinde olmalı Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Büyükelçilik önüne asıp gittiler Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]