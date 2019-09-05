Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik...
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-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:33 Kaynak: AA
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar Putin'den G7'ye Türkiye önerisi: Oluşumun içinde olmalı Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Büyükelçilik önüne asıp gittiler Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış