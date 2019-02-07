Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hediye Edilen Otobüsü İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hediye Edilen Otobüsü İnceledi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hediye Edilen Otobüsü İnceledi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsü inceledi. Erdoğan, incelemesi sırasında BMC Yönetim Kurulu üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten otobüsün teknik özellikleri hakkında bilgi de aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hediye Otobüsü İnceledi Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti

İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi! AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:05:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hediye Edilen Otobüsü İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]