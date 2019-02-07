Cumhurbaşkanı Erdoğan Hediye Edilen Otobüsü İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsü inceledi. Erdoğan, incelemesi sırasında BMC Yönetim Kurulu üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten otobüsün teknik özellikleri hakkında bilgi de aldı. - ANKARA

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Hediye Otobüsü İnceledi

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