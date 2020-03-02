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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" - ANKARA
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