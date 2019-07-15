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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı. Havalimanından helikopterle ayrılan Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı ve isimleri tek tek okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaşa hitap etti.

Programın ardından Erdoğan helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor. - İSTANBUL
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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