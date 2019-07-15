Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı. Havalimanından helikopterle ayrılan Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik alanına eşi Emine Erdoğan
ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Kuran-ı Kerim
tilavetiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı ve isimleri tek tek okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaşa hitap etti.
Programın ardından Erdoğan helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti