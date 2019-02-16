Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helikopterle Edirne'ye Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helikopterle Edirne'ye Gitti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Üsküdar'dan helikopterle Edirne'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helikopterle Edirne'ye Gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Üsküdar'dan helikopterle Edirne'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kısıklı'da bulunan helikopter pistine geldi. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan uğurladı. Erdoğan ve beraberindekiler Edirne'deki miting için iki helikopterle Kısıklı'dan ayrıldı.

Öte yandan, Kısıklı'daki helikopter pistinin etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

Politika
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