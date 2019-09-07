Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Kısıklı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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