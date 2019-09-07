Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.
(İHA)
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