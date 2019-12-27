Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.
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