Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.