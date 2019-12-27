Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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