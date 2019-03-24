Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi

42 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting için saat 14.30'da Üsküdar'daki evinden çıkış yaptı. Erdoğan helikopterle Yenikapı Miting alanına geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. 

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanın helikopter pistine gelmesi

-Eşi Emine Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile helikoptere binmesi

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:04 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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