Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi
42 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.
Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting için saat 14.30'da Üsküdar
'daki evinden çıkış yaptı. Erdoğan helikopterle Yenikapı Miting alanına geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanın helikopter pistine gelmesi
-Eşi Emine Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile helikoptere binmesi
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:04 Kaynak: DHA
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