Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi

35 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting için saat 14.30'da Üsküdar'daki evinden çıkış yaptı. Erdoğan helikopterle Yenikapı Miting alanına geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:42 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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