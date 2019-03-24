Cumhurbaşkanı Erdoğan Helikopterle Miting Alanına Geldi
35 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği mitinge helikopterle geldi.
Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği miting için saat 14.30'da Üsküdar
'daki evinden çıkış yaptı. Erdoğan helikopterle Yenikapı Miting alanına geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da eşlik etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
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