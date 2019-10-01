Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB standartlarına göre çok çok iyi bir seviyededir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB standartlarına göre çok çok iyi bir seviyededir."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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