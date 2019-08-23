Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz"
"Cumhurbaşkanımız, gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor