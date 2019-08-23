Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:58 Kaynak: AA
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