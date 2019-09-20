Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım.' diyebilen şehirler kuracağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım.' diyebilen şehirler kuracağız."
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