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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor."
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