Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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