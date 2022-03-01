Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...

01.03.2022 20:17

Ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...

YORUMLAR
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Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Son dakika haberleri | Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Türkiye ile Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı Türkiye ile Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı Son dakika! Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: 'En önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir' Son dakika! Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: 'En önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... - Son Dakika
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