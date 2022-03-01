Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... - Son Dakika

Ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"