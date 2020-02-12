Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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