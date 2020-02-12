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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır."
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