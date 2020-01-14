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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız." - ANKARA
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