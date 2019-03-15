Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemşirelerimizin 3600 Ek Gösterge Meselesini Çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemşirelerimizin 3600 Ek Gösterge Meselesini Çözeceğiz

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: Youtube

Ankara, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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