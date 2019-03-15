Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemşirelerimizin 3600 Ek Gösterge Meselesini Çözeceğiz
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: Youtube
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