Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 Ek Gösterge Meselesini Söz Verdiğimiz Şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 Ek Gösterge Meselesini Söz Verdiğimiz Şekilde...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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