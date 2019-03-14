Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 Ek Gösterge Meselesini Söz Verdiğimiz Şekilde...
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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