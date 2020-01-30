Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız"

27 dakika önce

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

(5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:56:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]