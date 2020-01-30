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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız"
27 dakika önce
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:29 Kaynak: AA
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
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