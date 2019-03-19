Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Birlikte Biriz, Beraberiz, Kardeşiz"
2 saat önce
- AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:43 Kaynak: AA
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