Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Birlikte Biriz, Beraberiz, Kardeşiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Birlikte Biriz, Beraberiz, Kardeşiz"

2 saat önce

- AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:43 Kaynak: AA

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