Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...

15 dakika önce

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:27 Kaynak: AA
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