Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...
15 dakika önce
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:27 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
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