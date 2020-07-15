Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır."
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15.07.2020 18:54:09. #1.13#
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