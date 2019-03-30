Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep Birlikte Oylarımızı Kullanacağız. Herkesten, Özellikle de İstanbullu...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte oylarımızı kullanacağız. Herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hep birlikte oylarımızı kullanacağız. Herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:40 Kaynak: AA
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