Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin...

6 saat önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin...

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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