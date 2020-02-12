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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin...
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:38 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (3)
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